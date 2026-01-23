Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Horchata frita con helado de yogur: la reinterpretación dulce de Karlos Arguiñano para tu mesa
Karlos Arguiñano presenta una receta veraniega que fusiona tradición y modernidad: horchata frita acompañada de helado de yogur, un postre casero accesible para cocinar en familia.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef comparte un postre original que combina la cremosa horchata frita con la frescura del helado de yogur.
Esta receta para cuatro personas comienza infusionando horchata con vainilla antes de transformarla en una masa que se reboza y fríe hasta dorarse. El resultado se sirve espolvoreado con azúcar y canela, acompañado de bolas de helado de yogur que aportan contraste y ligereza.