La hija de Frikiye irrumpe en la empresa y chantajea a Ifakat

Después de instalarse en su nuevo despacho, Ifakat ve cómo Serpil, la hija de Frikiye, irrumpe para enfrentarla. La joven le explica que ha grabado durante años y tiene pruebas con las que puede hundirla profesionalmente.

Serpil no busca permiso, sino poder: exige ser parte de la familia Korhan con pleno acceso a la mansión y deja claro que no se esconderá, amenazando con sacar a Ifakat de la empresa.