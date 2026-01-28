Publicidad
UNA NUEVA VIDA
La hija de Frikiye irrumpe en la empresa y chantajea a Ifakat
Serpil, la hija de Frikiye, aparece inesperadamente y pone contra las cuerdas a Ifakat, usando pruebas comprometedoras para chantajearla.
Después de instalarse en su nuevo despacho, Ifakat ve cómo Serpil, la hija de Frikiye, irrumpe para enfrentarla. La joven le explica que ha grabado durante años y tiene pruebas con las que puede hundirla profesionalmente.
Serpil no busca permiso, sino poder: exige ser parte de la familia Korhan con pleno acceso a la mansión y deja claro que no se esconderá, amenazando con sacar a Ifakat de la empresa.