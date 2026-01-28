Gülgün y Ferit se unen contra Halis tras la muerte de Orhan

Tras el fallecimiento de Orhan, la mansión Korhan queda sumida en un silencio doloroso. Gülgün recrimina al abuelo Halis el desprecio que siempre mostró hacia su hijo y exige que Ferit no se deje anular mientras se aferran el uno al otro para superar la tragedia.

Ferit promete que no permitirá que el dolor los hunda ni que los responsables queden impunes. Convencido de proteger lo que queda de su familia, jura que no confiará en nadie más y que luchará para que nadie más sufra.