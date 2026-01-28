Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Ferit estalla contra Halis y le reprocha no haber protegido a su familia
Ferit confronta a su abuelo Halis con duras palabras tras acusarle de no defender a los suyos y responsabilizarle por las tragedias familiares que han vivido.
Ferit irrumpe frente a Halis y le recrimina que no ha hecho lo suficiente por proteger a su familia, asegurando que el apellido de los Korhan ha traído solo desgracias y que ya no le tiene respeto.
Durante la intensa confrontación, Ferit acusa a Halis de no buscar justicia por los daños sufridos, afirma que vivirá con la culpa de haber sobrevivido a sus seres queridos y le dice que pagará con su orfandad.