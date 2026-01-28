Ferit estalla contra Halis y le reprocha no haber protegido a su familia

Ferit irrumpe frente a Halis y le recrimina que no ha hecho lo suficiente por proteger a su familia, asegurando que el apellido de los Korhan ha traído solo desgracias y que ya no le tiene respeto.

Durante la intensa confrontación, Ferit acusa a Halis de no buscar justicia por los daños sufridos, afirma que vivirá con la culpa de haber sobrevivido a sus seres queridos y le dice que pagará con su orfandad.