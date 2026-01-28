Ferit se alía con el conde Ziya mientras Pelin amenaza la estabilidad de Seyran

Pelin irrumpe ante Seyran y Suna revelando que sabe de la enfermedad de Seyran, poniendo en evidencia su mayor vulnerabilidad exactamente cuando ella más lo necesita.

Mientras tanto, Ferit se reúne con el conde Ziya para sellar un peligroso pacto que podría ayudarle a vengar la muerte de su padre, aunque eso le obliga a estar dispuesto a renunciar a lo que más quiere.