Renacer
Evren fuerza a Uras a decidir en quirófano tras su traición a Bahar
Uras denuncia a Bahar, pero Evren responde con una lección quirúrgica. En plena operación, le exige que actúe sin permiso para salvar una vida, como hizo Bahar con Seren.
La tensión crece en Renacer cuando Uras presenta una queja contra Bahar, provocando un posible expediente. Evren reacciona enfrentándolo en plena operación y poniéndolo en una situación límite con un paciente grave.
Le recuerda que Bahar también actuó por instinto durante el parto de Seren. Con ello, le obliga a entender el valor de tomar decisiones urgentes aunque no estén autorizadas.