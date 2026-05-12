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Pasapalabra
Los errores vuelven a pesarle a Javier en El Rosco y David aprovecha la oportunidad
El concursante madrileño ha vuelto a tropezar en El Rosco con varios fallos que han resultado decisivos, facilitando una victoria trabajada de David en un duelo muy ajustado.
Aunque David partía con once segundos más, Javier comenzó mejor y enlazó una buena racha inicial. Sin embargo, cuando parecía afianzarse, un error inesperado al confundir liñuela con tiñuela frenó su progresión y sembró las dudas. A partir de ahí, el ritmo cambió y el concursante empezó a perder seguridad justo cuando su rival ganaba terreno.
La primera vuelta terminó con un ajustado 20‑19 a favor de Javier, pero el tropiezo acabó siendo un lastre. Nuevos errores fueron alejándole del objetivo hasta que tuvo que rendirse. David, ya empatado, supo gestionar el tiempo y aseguró el triunfo en un Rosco marcado por la precisión… y los fallos.