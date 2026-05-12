Los errores vuelven a pesarle a Javier en El Rosco y David aprovecha la oportunidad

Aunque David partía con once segundos más, Javier comenzó mejor y enlazó una buena racha inicial. Sin embargo, cuando parecía afianzarse, un error inesperado al confundir liñuela con tiñuela frenó su progresión y sembró las dudas. A partir de ahí, el ritmo cambió y el concursante empezó a perder seguridad justo cuando su rival ganaba terreno.

La primera vuelta terminó con un ajustado 20‑19 a favor de Javier, pero el tropiezo acabó siendo un lastre. Nuevos errores fueron alejándole del objetivo hasta que tuvo que rendirse. David, ya empatado, supo gestionar el tiempo y aseguró el triunfo en un Rosco marcado por la precisión… y los fallos.