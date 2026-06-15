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Leonor Lavado aplaude el sentido del humor de Paula Koops tras imitarla: “No todo el mundo es capaz”

TU CARA ME SUENA

El emotivo reconocimiento de Leonor Lavado a Paula Koops tras imitarla: "generosa, cariñosa y divertida"

a humorista dedicó unas cariñosas palabras a su compañera después de meterse en su piel en Tu cara me suena, destacando una cualidad que considera fundamental.

Borja Tamayo
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Después de interpretar a Paula Koops en la novena gala, Leonor Lavado quiso poner en valor la actitud de la cantante ante el reto de ser imitada durante gran parte de la gala 9 de Tu cara me suena. La concursante elogió especialmente su sentido del humor y su forma de afrontar la situación.

Además, Lavado definió a Paula como una persona generosa, cariñosa y divertida, unas palabras que provocaron el aplauso de los presentes y la sonrisa de la propia artista. La imitación se convirtió en uno de los momentos más comentados y divertidos de la velada.

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