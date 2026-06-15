El emotivo reconocimiento de Leonor Lavado a Paula Koops tras imitarla: "generosa, cariñosa y divertida"

Después de interpretar a Paula Koops en la novena gala, Leonor Lavado quiso poner en valor la actitud de la cantante ante el reto de ser imitada durante gran parte de la gala 9 de Tu cara me suena. La concursante elogió especialmente su sentido del humor y su forma de afrontar la situación.

Además, Lavado definió a Paula como una persona generosa, cariñosa y divertida, unas palabras que provocaron el aplauso de los presentes y la sonrisa de la propia artista. La imitación se convirtió en uno de los momentos más comentados y divertidos de la velada.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas