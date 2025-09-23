El divertido error de Gonzo que puede cambiar su relación con una de las ministras del Gobierno

Gonzo ha destacado en el inicio de este programa de Pasapalabra al completar solo la prueba Una de Cuatro, logrando encadenar aciertos hasta el último segundo. No obstante, un error inesperado con Margarita Robles ha cambiado el desenlace.

El plató se ha llenado de risas tras el fallo, y el propio Gonzo ha bromeado sobre la posibilidad de no conseguir nunca una entrevista con la ministra. Roberto Leal ha celebrado el momento con humor.