La divertida reacción de Merche en La Pista al ver cómo Fernando Ramos se lleva el triunfo

La cantante ha vivido un momento de rabia al reconocer la canción de 1961, pero ver que Fernando Ramos había pulsado antes, arrebatándole la oportunidad de acertar en La Pista.

El enfado de Merche con Fernando Ramos en La Pista : “Impugno esta prueba”

Alberto Mendo
Publicado:

Tras la salida de Édgar en la Silla Azul y la incorporación de Alejandro, Merche y Fernando Ramos han vuelto a enfrentarse en La Pista. Roberto Leal les ha adelantado que la canción era de 1961 y, nada más sonar los primeros acordes, ambos han sabido identificarla al instante, dejando claro que el duelo iba a ser ajustado.

Merche ha reaccionado entre enfado y humor al ver que Fernando había pulsado antes que ella. Aunque él ha dado la respuesta correcta, la cantante no ha desaprovechado la ocasión de cantar parte del mítico estribillo, convirtiendo el momento en un divertido choque entre ambos.

