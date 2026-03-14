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Pasapalabra
El desliz “hollywoodiense” de Elia Galera: se imagina a Leonardo DiCaprio como Crispín Klander
El equipo naranja ha sumado segundos entre bromas y despistes, con una Elia Galera especialmente protagonista al otorgar un curioso papel al actor americano.
La tarde ha empezado con humor para el equipo naranja, que ha logrado dieciséis segundos entre respuestas fallidas y carcajadas. Elia Galera ha sido responsable de los momentos más divertidos con un par de lapsus que han dado alas a Santiago Segura dentro del pique que ambos arrastran durante esta visita.
Su desliz más sonado ha llegado cuando Roberto Leal le ha preguntado por Crispín Klander y, teniendo a Florentino Fernández entre las opciones, ha imaginado al mismísimo Leonardo DiCaprio en ese papel. Santiago ha esperado a que cerrara la ronda para soltar la broma.