El desliz “hollywoodiense” de Elia Galera: se imagina a Leonardo DiCaprio como Crispín Klander

La tarde ha empezado con humor para el equipo naranja, que ha logrado dieciséis segundos entre respuestas fallidas y carcajadas. Elia Galera ha sido responsable de los momentos más divertidos con un par de lapsus que han dado alas a Santiago Segura dentro del pique que ambos arrastran durante esta visita.

Su desliz más sonado ha llegado cuando Roberto Leal le ha preguntado por Crispín Klander y, teniendo a Florentino Fernández entre las opciones, ha imaginado al mismísimo Leonardo DiCaprio en ese papel. Santiago ha esperado a que cerrara la ronda para soltar la broma.