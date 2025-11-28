Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Deliciosos hojaldres con almendra y crema: el postre fácil que conquista cualquier mesa
Aprende a preparar unos hojaldres rellenos de crema y almendra con la receta sencilla y rápida que Karlos Arguiñano comparte para sorprender en cualquier ocasión.
Karlos Arguiñano propone un postre irresistible con hojaldre, crema pastelera y almendra. Una receta perfecta para quienes buscan sabor y presentación sin complicaciones.
El chef destaca en Cocina abierta de Karlos Arguiñano que el secreto está en hornear el hojaldre hasta que quede crujiente y combinarlo con la suavidad de la crema. Es un dulce que, seguro, gusta a todos.