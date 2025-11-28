Deliciosos hojaldres con almendra y crema: el postre fácil que conquista cualquier mesa

Karlos Arguiñano propone un postre irresistible con hojaldre, crema pastelera y almendra. Una receta perfecta para quienes buscan sabor y presentación sin complicaciones.

El chef destaca en Cocina abierta de Karlos Arguiñano que el secreto está en hornear el hojaldre hasta que quede crujiente y combinarlo con la suavidad de la crema. Es un dulce que, seguro, gusta a todos.