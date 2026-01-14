Antena3
Sobre Carmen

"Ha sido un regalazo": Saida Santana analiza la evolución de su personaje en La Encrucijada

La actriz que da vida a Carmen nos confiesa cómo ha sido para ella meterse en la piel de un personaje que ha ido ganando peso en las tramas con el paso de los capítulos.

"Ha sido un regalazo": Saida Santana analiza la evolución de su personaje en La Encrucijada

Patri Bea
Publicado:

Uno de los personajes que más evolución ha tenido en La Encrucijada, sin duda, ha sido Carmen. La empleada del hogar de los Oramas empezó ocupando un papel segundario en la vida de los protagonistas de la serie, pero, en esta recta final, está siendo clave en la vida de Octavio, Amanda y César.

Saida Santana, la actriz que da vida a Carmen, nos confiesa que para ella, dar vida a este personaje "ha sido un regalazo". Aunque la madre de Sara ha sufrido muchísimo en la serie, la intérprete ha conseguido transmitirnos esa angustia y a la vez intriga a través de la pantalla.

Aunque Saida y Carmen son muy diferentes entre ellas, la actriz ha recalcado que sí tienen un punto en común: "Me identifico con esa necesidad de hacer sentir bien a la gente que está a mi alrededor, preocuparme por ellos y que sean felices".

En los últimos capítulos de La Encrucijada, hemos podido ver a una Carmen empoderada, con ganas de vengarse de Octavio y de hacer justicia. ¿Con qué nos sorprenderá en el gran final? ¡Descubre lo que nos ha contado la actriz dándole play al vídeo de arriba!

Antena 3» Series» La Encrucijada

