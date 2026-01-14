Jaime Astrain convierte su chaquetilla en su amuleto con un pleno de cine en Pasapalabra

Jaime Astrain sigue demostrando su buen momento en Pasapalabra. Un día después de acertar en La Pista, se lució en el Una de Cuatro con un pleno casi perfecto, dejando sin necesidad de jugar a Rosa.

El invitado acertó títulos como Bichos, Seven y Pulp Fiction, sumando 26 segundos para su equipo. Adriana Abenia bromeó sobre su suerte: “Ha sido la chaquetilla”, comentó entre risas.