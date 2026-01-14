Roberto Leal destapa los apodos más curiosos de Rosa y Manu en Pasapalabra

Todo comenzó con un comentario de María Jesús y su acordeón, que llevó a Roberto Leal a investigar nombres y apodos. Así reveló que su nombre completo es Roberto José y que en casa abundan las Mercedes.

La sorpresa llegó con los concursantes: Rosa confesó que nunca la llaman María, solo Rosita o Ro, mientras Manu recordó su apodo juvenil, “El Pascu”, por su apellido. ¡Un duelo de motes que hizo reír a todo el plató de Pasapalabra!