Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

María Rosa contra El Pascu: insólito duelo de nombres y apodos en Pasapalabra

Pasapalabra

Roberto Leal destapa los apodos más curiosos de Rosa y Manu en Pasapalabra

Una anécdota sobre la madre del presentador dio pie a descubrir los nombres completos y motes más inesperados de los concursantes y los invitados del programa.

Alberto Mendo
Publicado:

Todo comenzó con un comentario de María Jesús y su acordeón, que llevó a Roberto Leal a investigar nombres y apodos. Así reveló que su nombre completo es Roberto José y que en casa abundan las Mercedes.

La sorpresa llegó con los concursantes: Rosa confesó que nunca la llaman María, solo Rosita o Ro, mientras Manu recordó su apodo juvenil, “El Pascu”, por su apellido. ¡Un duelo de motes que hizo reír a todo el plató de Pasapalabra!

Antena 3» Vídeos