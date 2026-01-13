Primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Está en shock"

Julio Iglesias ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de presunta agresión sexual. Así lo recoge la investigación en la que lleva trabajando elDiario.es y Univision Noticias desde hace tres años.

La investigación recoge el testimonio de 15 extrabajadoras, que desvelan el ambiente tenso e intimidante que había en casa de Julio, así como situaciones incómodas que se vivían a diario. Ejemplo de ello fue el proceso de selección al que sometía a las mujeres, donde las obligaba presuntamente a hacerse pruebas ginecológicas para poder trabajar en su casa.

Dos de ellas aseguran que fueron agredidas sexualmente, tratadas "como esclavas", vejadas y tocadas sin su consentimiento. Una denuncia que ya está en manos de la justicia.

La noticia ha sorprendido a parte de su entorno, que asegura que nunca vio actitudes denigrantes por parte de Julio hacia el servicio. Paloma García-Pelayo ha podido conocer la primera reacción de Isabel Preysler, la primera mujer de Julio.

"Está en shock, pero no va a hacer ningún tipo de declaración", nos cuenta García-Pelayo. Como ella, el propio Julio Iglesias ha preferido guardar silencio, aunque ya habría puesto en marcha a sus abogados.