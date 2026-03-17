Cristina Medina sorpende en Pasapalabra con un moonwalk inesperado que eclipsa el duelo musical

Cristina Medina ha convertido Pasapalabra en una fiesta al levantarse en pleno plató para demostrar que domina el moonwalk. La actriz, tras preguntar rápidamente dónde estaba su cámara, ha deslizado los pies con una técnica que ha dejado a todos boquiabiertos. Roberto Leal, que recordaba entre risas su fallido intento disfrazado de Michael Jackson en Halloween, ha celebrado la habilidad de la invitada.

El duelo entre Alejandro y Javier se ha desarrollado con Bad como canción protagonista. Aunque Alejandro parecía tener ventaja por imaginar incluso los movimientos del Rey del Pop, ninguno acertó hasta que Roberto dio la traducción al español. Javier se llevó los segundos, pero la verdadera protagonista de la tarde fue Cristina, que obtuvo una ovación por su impecable moonwalk.