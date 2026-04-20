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Y ahora Sonsoles
El consejo de Nutriman para elegir entre fruta congelada y fresca
El aumento de precios en alimentación ha impulsado el consumo de fruta congelada, pero no siempre es la opción más barata.
El encarecimiento de la cesta de la compra ha llevado a muchos a optar por fruta congelada. Según Nutriman en Y ahora Sonsoles, suele procesarse en su mejor momento, lo que permite mantener sus propiedades y abaratar costes fuera de temporada.
Sin embargo, no siempre supone ahorro. Cuando la fruta está en temporada, puede ser igual o más económica en fresco.