El consejo de Nutriman para elegir entre fruta congelada y fresca

El encarecimiento de la cesta de la compra ha llevado a muchos a optar por fruta congelada. Según Nutriman en Y ahora Sonsoles, suele procesarse en su mejor momento, lo que permite mantener sus propiedades y abaratar costes fuera de temporada.

Sin embargo, no siempre supone ahorro. Cuando la fruta está en temporada, puede ser igual o más económica en fresco.