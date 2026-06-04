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SUEÑOS DE LIBERTAD
La confesión que lo cambia todo en Sueños de libertad: Beatriz admite ante Gabriel cómo murió Álvaro
Una sospecha cada vez más difícil de ocultar termina estallando cuando Gabriel enfrenta a Beatriz y consigue que revele el secreto que llevaba tiempo tratando de esconder.
Las dudas de Gabriel sobre la muerte de Álvaro aumentan después de relacionar varias pistas con Beatriz. Convencido de que ella sabe más de lo que reconoce, decide presionarla y termina descubriendo que fue la propia niñera quien acabó con la vida del hombre que había sido su amante.
Acorralada por las evidencias, Beatriz reconoce el crimen y asegura que actuó para proteger a Juanito. La revelación deja completamente desconcertado a Gabriel, que se queda sin respuesta ante una confesión que da un giro decisivo a la trama de Sueños de libertad.
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