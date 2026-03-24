Christian Gálvez se sincera sobre su nueva etapa profesional y personal en Y ahora Sonsoles

Durante la entrevista, Christian Gálvez aborda su salida de Pasapalabra y cómo ha afrontado esta transición en su carrera. El presentador explica su evolución profesional y la necesidad de reinventarse, en Y ahora Sonsoles.

Además, comparte detalles sobre su momento personal actual y los proyectos en los que está centrado, dejando claro que afronta esta nueva etapa con ilusión y perspectiva renovada.