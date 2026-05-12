Una “chiribiribi”, muchas risas: Roberto Leal convierte un fallo de Javier en el momentazo del día

El ambiente distendido ya se notaba desde el inicio del programa en Pasapalabra, pero en La Pista la risa se desbordó. David estaba especialmente suelto inventándose letras, hasta que Javier soltó un espontáneo “chiribiribi porom pom pom” al confundir la canción. Roberto Leal recogió la ocurrencia y animó incluso al público a corearla, como si el acierto estuviera a punto de confirmarse.

El giro llegó cuando el presentador reveló que era fallo y siguió encajando el estribillo inventado en la música correcta. Javier acabó acertando con 'Un millón de amigos', pero el ataque de risa fue imparable, especialmente para David, que contagió a toda la mesa con uno de los momentos más divertidos del programa.