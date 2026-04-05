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SUEÑOS DE LIBERTAD
Carolina Lapausa dice adiós a su etapa más intensa con un emotivo mensaje de gratitud
La reconocida actriz cierra un ciclo fundamental en su carrera despidiéndose de un papel que ha marcado un antes y un después, destacando la valentía y el carácter inspirador de su personaje.
A través de un sentido homenaje en sus redes sociales, la intérprete ha querido compartir lo que ha significado dar vida a la doctora en la pequeña pantalla. Carolina Lapausa se despide de Luz con palabras llenas de admiración, definiéndola como una mujer valiente e inspiradora que ha dejado una huella profunda tanto en ella como en la audiencia de Sueños de libertad.
El proceso de creación y evolución de este papel ha sido un viaje inolvidable para la actriz. En su mensaje de despedida, agradece la oportunidad de haber interpretado a una figura tan potente, consolidando así una trayectoria profesional que sigue sumando éxitos y el reconocimiento unánime de sus compañeros de reparto.