Carolina Lapausa dice adiós a su etapa más intensa con un emotivo mensaje de gratitud

A través de un sentido homenaje en sus redes sociales, la intérprete ha querido compartir lo que ha significado dar vida a la doctora en la pequeña pantalla. Carolina Lapausa se despide de Luz con palabras llenas de admiración, definiéndola como una mujer valiente e inspiradora que ha dejado una huella profunda tanto en ella como en la audiencia de Sueños de libertad.

El proceso de creación y evolución de este papel ha sido un viaje inolvidable para la actriz. En su mensaje de despedida, agradece la oportunidad de haber interpretado a una figura tan potente, consolidando así una trayectoria profesional que sigue sumando éxitos y el reconocimiento unánime de sus compañeros de reparto.