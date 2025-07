Bertín Osborne sacude Tu cara me suena con una renuncia inesperada en plena semifinal

Bertín Osborne decidió no luchar por el triunfo en Tu cara me suena pese a clasificarse entre los cinco primeros. “Yo he venido aquí a divertirme y a pasármelo bien”, declaró.

El cantante actuará como exhibición imitando a ACDC, mientras Esperansa Grasia ocupará su lugar en la final. Su decisión cambió el rumbo del programa y emocionó al público y compañeros.