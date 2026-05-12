Un aspirante deja boquiabierto a Pasapalabra con una afición insólita antes de la Silla Azul

Jesús ha llegado a Pasapalabra dispuesto a contar sus aficiones “peculiares”, pero nadie esperaba que una de ellas fuera coleccionar rollos de papel higiénico. Frente al asombro general, explicó que conserva cerca de cien, todos sin usar, junto a otras colecciones más habituales como coches en miniatura o cajas de cerillas.

El detalle provocó carcajadas inmediatas entre los invitados. Eva González bromeó asegurando que a alguien así no le pillaría otra pandemia desprevenido. Roberto Leal quiso saber más y Jesús añadió que tiene ejemplares traídos de China y Miami, incluyendo uno con crucigramas.