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EN TIERRA LEJANA
Alya confiesa su traición a Cihan
Un enfrentamiento cargado de tensión marca un punto de inflexión en la historia cuando Alya admite ante Cihan su implicación con la policía, provocando consecuencias irreversibles en su relación.
La confesión de Alya sacude por completo a Cihan, que reacciona con furia al descubrir que ha sido delatado. El momento, lleno de reproches, deja al descubierto la fractura emocional entre ambos.
El conflicto escala rápidamente y evidencia que la confianza ha desaparecido. La revelación no solo cambia su vínculo, sino que abre un nuevo escenario de consecuencias imprevisibles.