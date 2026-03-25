Alya confiesa su traición a Cihan

La confesión de Alya sacude por completo a Cihan, que reacciona con furia al descubrir que ha sido delatado. El momento, lleno de reproches, deja al descubierto la fractura emocional entre ambos.

El conflicto escala rápidamente y evidencia que la confianza ha desaparecido. La revelación no solo cambia su vínculo, sino que abre un nuevo escenario de consecuencias imprevisibles.