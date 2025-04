Suna se casa esta noche con Saffet… ¿habrá un milagro que la salve de su destino?

Los Sanli ya han llegado al hotel donde se celebrará la boda. Todo está dispuesto: flores, maquilladores, peinadores… y una futura esposa rota por dentro. La madre de Saffet da órdenes sin parar: nada puede fallar. Todo debe ser perfecto para el gran momento, aunque sea el día más triste de la vida de Suna.

Ella obedece en silencio. Se deja maquillar, peinar, vestir. Pero por dentro solo desea estar con Abidin. No con Saffet.

Cuando Suna no puede contener más el llanto, la tensión se dispara. Pero en lugar de comprensión, la futura suegra monta un espectáculo, exigiendo compostura y dejando claro que no hay lugar para la sensibilidad.

Todos los ojos se clavan en Suna. La tía Hattuç intenta protegerla: “Tiene los nervios a flor de piel”, dice. Pero la situación se vuelve insostenible cuando Kazim llega y, al verla llorar, estalla. “Es obvio que tu hija no quiere casarse, se le nota”, le dice muy enfadada la madre de Saffet, sin piedad.

Suna, atrapada, rota de dolor, no tiene más remedio que mentir. Llorando, pide perdón: “Es la primera vez que me separo de mi familia… y me cuesta”.

