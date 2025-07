“Hay un veneno escondido dentro de Suna”: este domingo, nuevo capítulo de Una nueva vida

Tras el beso apasionado que compartieron, Kaya le ha propuesto matrimonio a Suna. Cree que así Kazim no se opondrá a su relación y os dejará en paz. Y ella parece estar de acuerdo.

Sin embargo, al hablar del tema con Seyran, queda claro que su hermana no está segura si debe apoyarla. No se fía totalmente de Kaya. “Tengo una pequeña posibilidad de conseguir ser feliz, ¿por qué no debo aprovecharla?”, le pregunta Suna.

Pero quien sí apoya ese matrimonio es Ifakat. Lo tiene claro que Suna está harta de que su hermana sea siempre la protagonista. “Quiere sentarse en el trono”, le dice a Halis, “y cuando lo hagas va a vengarse de su familia”. ¿Qué plantea ahora? ¿Usará Suna para destrozar a los Sanli?

Este domingo, a las 22:00 horas, nuevo capítulo de Una nueva vida. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.