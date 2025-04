La prueba del vestido de novia de Suna la lleva al límite: todo está listo para su boda con Saffet

En la tienda de vestidos de novia, Suna no ha podido evitar pensar en las palabras de Abidin cuando le declaró su amor y le pidió matrimonio. Le encantaría vivir su vida a su lado porque se quieren, pero no puede. No es libre.

Y ahora, atrapada en un destino que no ha elegido, se prepara para casarse con Saffet. Sin ilusión y con mucha tristeza, Suna se ha probado uno de los vestidos para el gran día. Estaba preciosa, pero no quería estar ahí.

Los recuerdos de Abidin han vuelto a su mente y no ha podido evitar derrumbarse. No sabe cómo escapar de una situación tan injusta y dolorosa.

Tras recuperarse un poco, ha salido fuera. Su futura suegra la ha visto enseguida. Le ha dicho que parecía salida de un gallinero y que estaba horrible. Ni una palabra de consuelo: solo críticas y desprecio.

En cierto modo, si no escapa a tiempo, Suna ya sabe lo que le espera: una vida al lado de un hombre que no ama… y una suegra que parece dispuesta a hacérsela imposible.

Ante tanta presión, se ha mareado. No puede más. Sin embargo, la boda es en apenas unos días. ¿Ocurrirá un milagro?