Yilmaz y Demir, los protagonistas de la semana en ‘Tierra Amarga’

‘Tierra amarga’ no deja de sorprendernos. Sin duda está semana ha estado llena de tensión, amenazas y secretos que se han descubierto en los últimos capítulos. Yilmaz y Demir han sido los protagonistas de la semana, los dos han terminado juntos en prisión y han mantenido conversaciones que no puedes pasar por alto.

Arrancábamos la semana con Yilmaz buscando desesperadamente a Züleyha por Estambul. El joven no va a descansar hasta que hable con ella. Cuando se entera que Hünkar ha vuelto a Adana, no duda es raptarla y amenazarla con una pistola. El joven está muy dolido, sabe que Hünkar obligó a Züleyha a casarse con Demir y que es la culpable de separarles.

Justo cuando Yilmaz está a nada de disparar a Hünkar, llega Fekeli y lo impide. A pesar de saber que Hünkar se ha equivocado, está claro que no quiere ver al amor de su vida muerto. Los tres forcejean, y en un descuido, Yilmaz dispara con tan mala suerte que Fekeli resulta herido de gravedad. Los médicos temen por su vida pero Müjgan logra salvarle la vida.

Entre tanto, Çengaver descubre que fue Hatip la persona que calumnió contra él y le puso contra Demir. El hombre irá a pedirle explicaciones y este no duda en dispararle. Çengaver llega a la ceremonia de su hijo. Allí acaba muriendo rodeado de su familia y amigos. La única persona que sabe que su asesino es Hatip es Sermin, que ha presenciado todo lo ocurrido, pero está claro que no piensa delatarle.

La policía llega a la mansión para detener a Demir: Está acusado por el asesinato de Çengaver y el fiscal confirma que hay un testigo. Demir defiende su inocencia y queda muy impresionado por la muerte del que fuera su amigo.

Entre tanto, Fekeli se recupera pero los agentes empiezan a preguntar ¿Quién le ha disparado? Yilmaz, ante las lágrimas de Müjgan, acaba en prisión por disparar a Fekeli. Dentro de la cárcel Yilmaz y Demir coinciden en la misma celda y protagonizan un fuerte enfrentamiento. Lo que Demir descubrirá más tarde es que todo es por Züleyha.

Amos son llevados a celdas de aislamiento debido a su comportamiento. Allí Yilmaz no se corta en decirle a Demir que piensa recuperar a Züleyha y que se quedará con sus hijos. Unas palabras que no sientan nada bien al joven. Sabe que Züleyha sigue amando a Yilmaz y con cualquier movimiento podría perderla, algo que no quiere que pasa y menos ahora que llega su primer hijo.

Züleyha se ha enterado que Yilmaz está en la cárcel y quiere ir a ver a Demir porque teme que le pasé algo por el asesinato de Çengaver, pero la joven no podrá salir de la mansión porque Saniye se lo impide.

Llega el juicio de Yilmaz y es absuelto. Fekeli y Müjgan están felices por la noticia. Antes de marcharse de la cárcel le dirá unas palabras a Demir: “Lo primero que haré será visitar a Züleyha” ¡Madre mía!

Al salir de la cárcel Yilmaz ve a Züleyha, ¡Al fin se encuentran! Y no importa que esté Hünkar con ella, el joven tiene algo que decirla pero justo cuando va a contarle todo llega Fekeli y lo impide.

¡Muy atentos a la próxima semana porque el encuentro que esperamos va a llegar!