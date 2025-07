María y Andrés vuelven a pelearse, no entiende que siga enamorado de Begoña: “Sigues obsesionado con ella”

La tensión entre María y Andrés ha estallado de nuevo cuando la joven, ha confesado haberle oído hablar de Begoña mientras dormía. Lejos de una simple discusión, la conversación ha dejado al descubierto que los sentimientos de Andrés por Begoña siguen condicionando el presente.

“¿Por qué le pedías perdón exactamente?”, le ha preguntado María, con la voz entrecortada. Andrés, algo desconcertado, ha respondido: “No recuerdo el sueño. Imagino que es porque no fui nada comprensivo con ella cuando intentó disculpar al ladrón que la atacó en el dispensario". Sus palabras, lejos de tranquilizar a María, han multiplicado su dolor.

Entre lágrimas y una risa amarga, María ha estallado: “Es que no lo entiendo, Andrés. No entiendo cómo puedo aguantar todo esto. Escucharte hablar de Begoña en sueños y yo no poder moverme de esta maldita habitación”. Y ha seguido de forma tajante: “Esto no funciona, Andrés. Tú sigues obsesionado con esa mujer y este no era el trato”.

Andrés ha tratado de explicarse: “Fui muy sincero contigo. Que me quiera centrar en ti, cuidarte en todo lo que pueda, no significa que no sienta nada por Begoña”. Pero sus palabras no han sido suficientes para María.

En un último intento por dejar la conversación apartada, Andrés le ha pedido paciencia: “Confío en que el tiempo me ayude a dejar a tras mis sentimientos… dame tiempo, por favor, te juro que lo voy a intentar”.

¿Logrará Andrés que Begoña desaparezca de sus pensamientos?