Züleyha toma una drástica decisión: ¡Quiere divorciarse de Demir!

Züleyha estaba sufriendo mucho por la desaparición de Demir. La joven se quedó sola con sus hijos y la empresa, aunque por suerte tiene a su lado a Mehmet, que llegó justo cuando su marido se fue y la está ayudando mucho con la compañía.

Sin embargo, hay algo que ha cambiado en ella. Dos mujeres muy misteriosas llegaron a Çukurova con el objetivo de hablar con Züleyha, tenían algo importante que comunicarle.

Selma y su madre le dijeron que Demir había tenido una relación con Hülya, la hermana de Hakan Gümüşoğlu, pero la abandonó y ella se tiró de un cuarto piso y quedó paralítica.

Züleyha ha podido confirmar por sí misma que eso ocurrió de verdad, y sus pensamientos sobre Demir han cambiado por completo. La joven ya le confesó a su amiga Saniye que se estaba planteando muchas cosas respecto a su matrimonio...

La joven le confesó a Mehmet que había sufrido mucho a su lado, y que no estaba dispuesta a seguir al lado de una persona que le había hecho tanto daño.

Mehmet y Züleyha han quedado para comer y han hablado sobre trabajo. El asunto del naufragio del Royal tiene muy preocupada a la joven.

Sin embargo, él parece estar bastante tranquilo. Está seguro de que con las mercancías que van a conseguir de otros países podrán reunir las 250 toneladas que necesitan. Esto da mucha tranquilidad a la joven.

Eso sí, hay otro asunto que la tiene muy triste. La joven no sabe aún nada de Demir, pero ha tomado una decisión drástica. Ya ha llamado a su abogado, y… ¡Va a divorciarse del joven Yaman!

Y a la primera persona a la que ha decidido contárselo ha sido a Mehmet Kara. El nuevo socio se está convirtiendo en su mano derecha, están casi todo el día juntos. ¿Habrá tenido algo que ver en su decisión?

Mehmet ha dudado de la elección de la joven y le ha preguntado si está segura de lo que está haciendo… “Si me conocieras no me lo preguntarías”, le ha respondido Züleyha. ¿Será este el fin del matrimonio Yaman?

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM.