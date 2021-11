Züleyha planta cara a Hünkar: “No te queda más remedio que confiar en mí”

Hünkar ha descubierto que Yilmaz ha estado en la mansión en su ausencia y en la de Demir. La matriarca está muy enfadada, teme que Züleyha se marche y abandone a su hijo, así que no dudará en pedirle explicaciones.

Züleyha ya no le tiene miedo y no duda en enfrentarse a ella: “Es usted quien debería tener cuidado. No se imagina lo que significa Yilmaz para mí. La pobre Züleyha, sola y desesperada se acabó”.

Hünkar no confía nada en ella pero parece que no le quedará más remedio que poner un voto de confianza si no quiere encerrarla.

Más tarde. Züleyha está en el jardín con Adnan. La joven mira al pequeño con ternura: “Tu padre se ha enterado de todo. Si supiera que en realidad eres su hijo, se pondría muy feliz”.

¿Tardará mucho Yilmaz en descubrirlo?