Züleyha perdona a Yilmaz: “Nunca he podido olvidarte”

Züleyha y Yilmaz no pasan por su mejor momento. La tensión entre ambos continua. Züleyha no perdona que Yilmaz se llevara a Adnan sin decírselo y no quiere que vuelva a acercarse a él.

Yilmaz le explica a Züleyha sus razones: “Demir me quitó a mi hijo, él es mi hijo, lleva mi sangre”, señala. Züleyha le dice que Adnan es su hijo, que lo llevó 9 meses en su vientre y que su opinión también cuenta.

Yilmaz le pide a Züleyha que no le compare con Demir: “Me calvaste un cuchillo en el corazón cuando me dijiste que era como él”, señala “Yo jamás te haría el daño que él te hizo”, y pide perdón a la joven.

Züleyha decide perdonarle, pero no quiere marcharse con él. La joven no quiere dejar a Müjgan sin su hijo: “¿No será que ya no me amas?”, pregunta Yilmaz. Pero Züleyha tiene claros sus sentimientos: “Nunca he podido olvidarte, lo intenté, pero no he sido capaz”.

Yilmaz pide que no le abandone: “Moriré si te alejas de mí”. Y ambos se abrazan. El joven va a intentar solucionar el tema de Müjgan y Kerem Ali, sabe que la única forma de estar juntos es lejos de Çukurova.

¡Menudo momentazo!