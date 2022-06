Ümit pide hablar por teléfono con Züleyha, ante la incredulidad de Demir y Sevda

Ümit se presentó a la cena en la mansión Yaman a la que le invitó Züleyha por haber atendido a Sevda en el hospital. Demir se quedó blanco cuando vio a su amante en la misma habitación que su esposa y su familia.

La velada transcurrió en un tenso ambiente, ya que Ümit aprovechó cada oportunidad que tuvo para coquetear con Demir. Y de hecho, consiguió que Sevda se percatara de la relación que ambos tenían... Por lo que la cantante decidió enfrentarse a Ümit. Con un tono bastante familiar, Sevda le dijo que se alejara inmediatamente de Demir y Züleyha o tendría problemas...

Ya que Ümit, en la cena, le comentó a Züleyha que quería que fueran amigas... Pero, es complicado que sean amigas de verdad, si Demir está siendo infiel a Züleyha con Ümit...

Cuando Ümit llama por teléfono y le pide a Demir hablar con Züleyha, el joven no da crédito, no entiende por qué quiere hablar con su esposa... ¡Y Sevda pone la misma cara! Parece que ümit no ha hecho mucho caso a lo que Sevda le dijo...

¿Querrá hacerse amiga de Züleyha?