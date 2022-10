Abdülkadir cede y acepta el cambio de planes de Hakan: “Dejaré tranquila a Züleyha"

Abdülkadir y Hakan han pasado por una mala racha, incluso llegaron a separarse y advertirse mutuamente que se arrepentirían de alejarse. ¡No se estaban entendiendo! Keskin no quería aceptar que los planes de venganza habían cambiado... Además, él había intentado chantajear a Hakan... ¡Y eso no había salido nada bien!

Sin embargo, parece que las aguas se han calmado y Abdülkadir ha entrado en razón. Hakan le ha explicado que se ha dado cuenta de que Züleyha es buena persona y ya no quiere hacerle daño... Además, ella está igual de decepcionada con Demir por lo que ocurrió con Hülya, por eso no quiere que su socio le haga daño. Hakan, de hecho, fue quien limpió las huellas de Züleyha del arma del crimen. ¡Por eso la joven no ha ido a la cárcel! ¡Gracias a él!

En esta ocasión parece que Keskin ha entendido a Hakan, y ha aceptado seguir adelante con la venganza contra Demir, pero no contra su mujer... ¡Su socio le ha dejado claro que sin él no podrá hacerlo!

Hakan, no obstante, va más allá: no puede hacerle daño ni a Züleyha ni a su familia. Y si lo hace, se buscará a otra persona con la que continuar sus planes. ¿Podrá cumplir Abdülkadir con el compromiso? ¿O hará algo contra Züleyha? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!