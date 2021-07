La mentira de Züleyha para permanecer junto a Yilmaz: "Soy su hermana"

"¿Estoy soñando? Que alguien me pellizque", Gafur les presenta a su esposa y hermana, las cuales le cuentan a Yilmaz y Züleyha que la dueña del rancho es una mujer muy tradicional y correcta que no ve bien que una pareja no casada conviva junta.

Este comentario y les entra miedo por si al no estar casados puedan no encontrar trabajo en el rancho.

Cuando les preguntan qué tipo de relación tienen, Züleyha contesta muy segura diciendo que son hermanos pensando que será la única manera de permanecer unidos y encontrar un trabajo.

Gafur y Yilmaz conversan sobre temas del pasado y Gafur no recuerda que Yilmaz le contara que tuviera una hermana, pero parece no sospechar nada.