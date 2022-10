Mehmet, en plena cena con Züleyha: "¿Seguirás amando a Demir?"

Züleyha está muy confundida. Desde que su marido desapareció, su vida ha dado un giro de 180 grados. Nada es como era antes y ella se está teniendo que hacer cargo de todo lo que sucede.

En el último tiempo, se ha enterado de una relación que tuvo Demir antes de estar casado con su primera mujer. El joven estuvo con una chica llamada Hülya, que, casualmente, era la hermana de su socio Erkan Gümüşoğlu, y también de Hakan. Demir acabó con su relación y la joven no pudo soportarlo: se intentó suicidar, pero finalmente se quedó paralítica.

Dos mujeres llegaron a Çukurova a contarle todo a la joven y a pedirle dinero, ya que Demir, todos los meses les daba una buena cantidad para que tuvieran la boca cerrada. ¡Züleyha no sabía nada!

Züleyha pudo confirmar por una carta del puño y letra de Demir que la historia era verdad... Pero, ¿tan real como ellas decían? La joven no se creía nada así que decidió embarcarse en un viaje para ir a buscar a Hülya. ¡Estaba determinada a hablar con ella! Esperaba que hablando con la chica encontrara las respuestas que necesitaba.

Sin embargo, Hakan, bajo el nombre de Mehmet se ha enterado de todo. El joven no daba crédito a que todo el sufrimiento de estos años de su hermana se debiera a Demir... ¡Le sentó muy mal enterarse así! Y juró que algún día se vengaría por todo lo que les ha hecho Demir, especialmente a Hülya y a Erkan a quien dejó en la ruina.

El joven ha intentado por todos los medios que Züleyha no fuera a Esmirna... ¡Podría descubrir su verdadera identidad al visitar a su hermana Hülya! Así que, como no ha podido convencerla, ha decidido acompañarla. Juntos se han conocido mejor, y el joven ha podido indagar más en el pasado de ella con Demir... ¡Züleyha sufrió mucho con él! Tanto que ha pasado un momento de ataque de nervios al revivir todo, y se ha quitado su anillo de compromiso... ¿Estará dejando de sentir hacia Demir?

Mehmet y Züleyha han llegado juntos a Esmirna y han decidido irse a cenar. La joven sigue un poco disgustada de tantos recuerdos que ha rememorado sobre su tormentoso pasado con Demir. Por ello, Mehmet la ha querido invitar a cenar para animarla. Durante la cena, el joven ha querido saber cómo se encontraba Züleyha: "¿Tienes miedo de lo que pueda pasar?"

Züleyha no sabe qué esperarse de su viaje hasta allí. No sabe si encontrará a Hülya y de encontrarla no sabe qué es lo que podrá descubrir. Hakan le ha preguntado a la joven si tiene dudas respecto a su relación con Demir, por si averigua cosas que no le gustan..."Mi vida se ha ido desmoronando desde que desapareció Demir y ahora mismo no sé nada", ha respondido ella. Para ella, al descubrir lo de Hülya, ha sido como si le quitaran una venda de los ojos, y ahora, ha comenzado a despertar: "Intentaba querer a Demir me hiciera lo que me hiciera".

¿Será el final de la relación entre Demir y Züleyha? ¿Estará dejando de querer a su marido? ¿Qué pasará?

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM.