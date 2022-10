Hakan lee una carta del pasado de su hermana con Demir: "Lo nuestro se acabó para siempre"

Hakan Gümüşoğlu se ha enterado de un duro secreto para su familia. Su hermana, que es paralítica, mantuvo una pasional relación en el pasado con Demir Yaman... ¡Y él no tenía ni idea!

Pero lo peor de todo, es que parece que su hermana Hülya se quedó así debido a Demir. Cuando él rompió del día a la mañana su relación, la joven no pudo controlarse y trató de quitarse la vida, pero, aunque no lo consiguió, se quedó en una silla de ruedas y sin habla para siempre.

Todo esto se lo han contado unas mujeres que acaban de llegar a Çukurova a Züleyha. ¡Selma y su madre pretendían que la mujer de Demir las pagara para mantener la boca cerrada!

Züleyha, muy nerviosa, les ha echado de allí, cuando ha llegado Hakan. La joven muy disgustada porque intentaran aprovecharse de ella, le ha contado todo a Mehmet Kara... ¡Sin saber que le hablaba de su hermana! Ya que él es el verdadero Hakan Gümüşoğlu.

Hakan se ha quedado muy afectado, tanto, que inmediatamente ha tenido que ir a tratar de hablar con su hermana. La joven apenas balbucea algo y el joven, con mucha delicadeza, ha intentado que ella le contara toda la historia... ¡No se puede creer que Demir Yaman sea el responsable de lo que le pasó a Hülya!

Hakan ha comenzado a hacerle preguntas y ella no ha parado de llorar. La joven ha confesado que se conocieron en Merçyn y que su madre estaba al tanto de la relación que tenían, pero su hermano Erkan no. Demir y ella se comunicaban por carta, y el joven ha encontrado una misiva del pasado, en ella, Demir le decía: "Cada hora que pasamos juntos fue una maravilla, pero lo que pasó ha terminado". El joven rompía con ella de forma desgarradora y le comunicaba que no había vuelta atrás en su decisión, ya que él tenía planeado casarse.

El hermano de Hülya se ha ha quedado en shock tras leer la carta... "Nadie puede hacerte daño", le ha dicho. "Demir pagará por todo lo que nos ha hecho", en referencia a los negocios con Erkan y el trágico destino de la joven. ¿Qué tiene pensado hacer Hakan?¿Comenzará una venganza contra Demir?

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM.