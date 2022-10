Hakan trata de evitar que Züleyha visite a su hermana Hülya: ¿Lo conseguirá?

Züleyha acaba de descubrir que Demir tuvo en el pasado a la hermana de Hakan Gümüşoğlu como pareja. Pero, lo que es aun peor, las dos mujeres misteriosas que acaban de llegar a Çukurova le han contado que su marido la abandonó para irse con su primera mujer.

Ella, que estaba muy enamorada, no soportó que Demir la dejase y quedó paralítica después de tirarse de un cuarto piso.

¡Züleyha no daba crédito! ¿Qué tenía de cierto esa historia? La joven, lejos de dejarse chantajear por esas dos mujeres, ha decidido ir a Esmirna y hablar directamente con Hülya. ¡Tiene que enterarse de la verdad!

Hakan ha descubierto de mano de Züleyha de esta historia. No sabía que Demir había salido con su hermana, ¡y mucho menos que era el culpable de lo que pasó!

El joven ha decidido acompañar a la mujer de Demir hasta Esmirna, pero no porque él quiera ir a ver a su hermana…

Por el camino, Züleyha se ha desahogado con Hakan y le ha contado todo lo que sufrió con Demir antes de enamorarse de él. El joven ha aprovechado para sugerirle que vuelva a casa y deje de hacerse daño a sí misma.

“Ve a abrazar a tus hijos, es con ellos con quien deberías estar”, le ha insistido. Pero ella quiere saber qué ocurre, y está convencida de que debe ir a Esmirna, aunque él no cree que allí encuentre nada que le sirva ahora. Lo que pasó, pasó hace muchos años…

Züleyha ha pillado rápidamente las intenciones de Hakan de disuadirla de viajar hasta allí, aunque él insiste en que solo es por su bien. “¿Qué tienes que ver con esto?”, ha persistido la joven.

Hakan no se achanta, y sigue dándole a la mujer de Demir motivos para no continuar el viaje. Ella no va a dar su brazo a torcer y quiere seguir… ¡Y Hakan la va a acompañar! ¿Descubrirá Züleyha la verdadera identidad de Mehmet? ¿Será cierto lo que le contaron esas misteriosas mujeres?