Lütfiye le pide a Fikret que se vaya a Estambul tras la boda con Betül

Fikret se ha comprometido con Betül, especialmente por deseos de su tía Lütfiye y exigencias de la sociedad de Çukurova. El joven se siente más infeliz que nunca, ya que él no la ama, y por su puesto, no quiere pasar el resto de sus días con ella. ¡Está muy triste!

Sin embargo, Lütfiye parece no haberse dado cuenta de ello. Su única misión es que el joven se olvide de Züleyha... ¡Ella sabe que eso no tiene ningún futuro!

Pero Fikret se siente infeliz y miserable, no quiere comprometerse con Betül. "Hoy has empezado a corregir todos tus errores", le ha dicho su tía respecto al compromiso con la joven, pero no le consuela. Por ello, Lütfiye le ha hecho una arriesgada propuesta: "Vete a Estambul tras la boda, si sigues viviendo en este lugar tu corazón continuará herido". ¡Fikret se lo ha tomado fatal! Él se siente un Fekeli y como tal quiere estar en Çukurova, no se irá a ninguna parte. ¿Se estará equivocando? ¿Es la decisión correcta? ¿Debería irse a Estambul? ¿Conseguirá curar sus heridas y olvidarse de Züleyha?