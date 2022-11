El gesto de Lütfiye a Fikret para que se case con Betül: “Te doy mi anillo de compromiso”

Todo Çukurova se ha enterado de que Fikret y Betül “han pasado” la noche juntos en un hostal. Un fotógrafo lo sacó en el periódico y ahora todos lo saben.

Betül siente que su honra se ha perdido, a pesar de que todo ha sido un plan suyo para que Fikret tuviera que pedirle matrimonio. La pobre Lütfiye está teniendo que lidiar con todas las críticas de las mujeres de Çukurova y ha tenido que tomar una decisión.

La mujer ha sentado a su sobrino y le ha regalado el anillo de compromiso que le entregó su marido: “Este anillo ahora os pertenece a Betül y a ti”. Fikret se ha quedado en shock, no entendía por qué su tía le tenía que dar un anillo.

“¿Por qué iba a dárselo a Betül?” se ha exaltado el joven. Lütfiye solo quiere que si tienen una relación, que le ponga nombre. “Deja de fingir de una vez”, le ha dicho a su sobrino. Y le ha echado en cara, que, aunque quizá esta vez no ha sucedido nada entre ellos, si que pasó en otro hotel.

Lütfiye le ha pedido que no destruya su reputación ya que un Fekeli no es así. “Ese apellido es para que te comportes como tal y te cases con Betül”, le ha dicho su tía muy seria. Fikret se ha quedado en shock ante lo que le ha dicho Lütfiye, no entraba en sus planes casarse, y menos con Betül… ¿Qué va a hacer ahora? ¿Le pedirá matrimonio?