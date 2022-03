Llega el día de la fuga: Yilmaz se lleva a Kerem Ali sin levantar sospechas

Llegó el día más esperado, el día de la fuga. Züleyha y Yilmaz lo tienen todo preparado para escaparse de Çukurova. Yilmaz tiene un amigo en Alemania que les ha conseguido una casa. Saben que si quieren que Demir no les encuentre tienen que marcharse al extranjero.

El joven se ha despedido de Fekeli, emocionado y entre lágrimas, pero no ha sido capaz de contarle la verdad. Fekeli no se imagina que no volverá a ver a su hijo, o al menos por un tiempo.

Por su parte, la noche anterior Züleyha y Yilmaz pasaron con Hünkar su último momento en familia. Demir no está en la mansión, Müjgan está liada con su nuevo cargo de directora del hospital… nada puede salir mal.

Yilmaz llega al rancho para llevarse a Kerem Ali. Behice, que ese momento lo está cuidando, se sorprende de que el joven haya llegado tan pronto a casa: “Venía a pasar un rato con mi hijo”, asegura.

Behice insiste en acompañarle al parque, pero Yilmaz se niega, quiera estar a solas con él. El joven no se lleva nada para no levantar sospechas.

¿Habrá conseguido su objetivo?

