La inocencia de Haminne le devuelve inconscientemente la ilusión a Fekeli

Si algo caracteriza a Haminne es la inocencia con la que siempre habla. Los años ya le pesan a la madre de la señora Yaman y muchas veces ni ella sabe de lo que está diciendo. La conversación que mantienen ella y Fekeli es cuanto menos curiosa, pero a él le sirve para averiguar unas cuantas cosas del pasado.

Hünkar siempre estuvo enamorada de él y no de Adnan, con quien tuvo que casarse forzada para pertenecer al linaje Yaman. Un matrimonio en el que le llegó a confesar a Haminne que no era feliz, pero que tuvo que resignarse. Fekeli aprovecha la ocasión para intentar hacerle entender a Haminne que él dinero no compra la felicidad, pero el amor sí.

¡Menudo momentazo!