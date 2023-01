Fikret y Çetin amenazan a Vahap tras descubrir su secreto: “Dinos todo sobre Hakan Gümüşoğlu”

Fikret y Çetin han descubierto en casa de Vahap que tiene una caja con objetos personales de Züleyha. ¡Madre mía! El hermano de Abdülkadir está obsesionado con la joven y es un pervertido con ella. ¡No puede ser! De hecho, ha entrado varias veces en la mansión para conseguir objetos personales de ella.

Fikret se ha enfadado mucho al conocer este secreto de Vahap… Además de loco, obseso con la joven de la que él está enamorado. Por lo tanto, le han amordazado y han intentado que hable. A parte de amenazarlo con matarlo por lo que le ha hecho a Züleyha, los jóvenes le han pedido detalles sobre Hakan Gümüşoğlu. Saben que lo que dijo en el centro de Çukurova era verdad y ahora está mintiendo para proteger a alguien.

Pero parece que Vahap no les quiere decir nada, a pesar de estar a apuntado con una pistola, él sigue riéndose. Pero la paciencia de Fikret no es infinita. Si no quiere que le revelen todo a Züleyha, él debe contarles todo sobre Hakan y decirles dónde pueden encontrar más información.

¿Qué va a hacer Vahap? ¿Le matarán? ¿O revelará la verdadera identidad de Hakan Gümüşoğlu? ¿Qué pasa si se entera Hakan?