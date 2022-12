Fikret intenta que Vahap confirme que Mehmet es Hakan Gümüşoğlu, ¿qué hará él?

Fikret escuchó a Vahap decir que Mehmet era Hakan Gümüşoğlu. El joven llevaba mucho tiempo convencido de que Mehmet escondía algo y cree que esto puede ser la verdad que tanto buscaba. ¡Que la identidad de Mehmet fuera falsa!

Sin embargo, como aún no tiene pruebas. Ha tenido que acudir a casa de Vahap para encontrar respuestas. Fikret ha intentado que Vahap crea que ellos ya conocían el secreto de Mehmet y que así les revelara lo que él sabía... ¡Pero no ha sido así!

Vahap ha comenzado a reírse y les ha dicho que todo lo que dijo era mentira: "¡Estoy loco diagnosticado!", les ha dicho entre risas. Y ha asegurado que Mehmet Kara era él mismo y no tenía nada que ver con Hakan Gümüşoğlu. "¿En serio me creyeron?", les ha dicho. A Fikret no el ha sentado nada bien la explicación que ha intentado dar Vahap, ya que se ha metido con ellos por creerle. ¡Han estado a punto de pegarle!

No obstante, la explicación que ha dado Vahap no ha convencido a Fikret. El joven cree que Vahap se ha arrepentido de contar la verdad y por ello ahora utiliza la coartada de estar loco. ¿Conseguirá descubrir que Vahap decía la verdad? ¿Qué pasará?

