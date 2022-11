Fikret y Betül se comprometen... ¡La boda está en camino!

Por fin ha llegado el momento de la fiesta de compromiso de Betül y Fikret.

Durante el acto presidido por el alcalde de Çukurova, Fikret estaba bastante serio mientras Betül no paraba de sonreír. Estaba radiante la joven. Lo cierto es que ella quería casarse con él a toda costa, pero Fikret no quería lo mismo, no la amaba...

Pero debido a la presión de su tía Lütfiye se ha visto en vuelto en esta situación... ¡Él cree que jamás será feliz!

Todos han presenciado el acto de compromiso, donde Betül ha intentado mostrarse cercana a su futuro marido. Pero él no conseguía animar el gesto.

Después de la ceremonia, la pareja ha bailado juntos como signo del compromiso tras ponerse los anillos. ¡Ahí se les ha visto más felices! Sin embargo, Fikret no quitaba su vista de Züleyha, quien observaba fijamente la escena. ¿Conseguirá Fikret olvidarse en algún momento de la joven?

Betül se ha sincerado con Fikret y le ha comentado que pensaba que se casaba por compromiso, pero él le ha asegurado que no. Ella le ha dicho: "Te voy a hacer muy feliz", y él le ha dicho que lo sabía. ¿En algún momento expresará lo que de verdad siente? ¿Seguirá con este compromiso adelante? ¡Dale al play y revive este momento! Y adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM.