Fekeli lanza su mayor amenaza hacia Behice: “Deja de fingir porque no me engañas”

Tras lo sucedido con Müjgan, Fekeli mantiene una conversación muy seria con Behice. El hombre está convencido de que muchas de las actitudes de la doctora se deben a la influencia de su tía Behice.

Fekeli pone las cartas sobre la mesa a Behice. A estas alturas sabe muy bien que lo único que busca la tía es dinero: “Puedo verlo todo, pero no he querido decir ni una palabra para que esta familia este en paz”, señala.

Behice mantiene la boca cerrada ante las palabras de Ali Rahmet: “Si hubiera sido honesta con nosotros, todavía la respetaría, pero ya no te tengo ningún respeto, ha hecho que lo perdiera”.

Fekeli no quiere que Behice vuelva a entrometerse en la relación de Müjgan con Yilmaz. Fekeli ha tomado la decisión de que tanto Müjgan como Behice vuelvan al rancho, así que por eso no quiere una mala jugado por su parte: “Deja de fingir porque a mí no me engañas. Esta es mi oferta: puede comportarse y quedarse en esta casa o marcharse a Estambul”, señala.

Fekeli asegura que, si vuelve a intervenir entre Müjgan y Yilmaz, se encargará de que tenga que rogar por su comida y se arrepentirá el resto de su vida.

¡Por fin Fekeli deja las cosas claras a Behice!