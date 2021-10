Ercüment y Demir desvelan lo ocurrido a Hünkar: “No pasó nada, yo no la toqué”

Demir no puede creer lo que ha pasado con Seher. El joven no se acuerda de nada pero está convencido de que no ha hecho con la criada: “Siempre he sido muy cuidadoso con las mujeres, por las habladurías”, reconoce.

Seher ha llegado a la mansión armando un escándalo y llorando sin parar, todo lo necesario para lograr sus objetivos. Hünkar se da cuenta de que algo ha pasado y cuando Demir llega, va a hablar con él.

Ercüment mete cizaña sobre la situación: “Seher se metió en la cama de Demir anoche”. Hünkar no puede creer lo que está oyendo.

“Es verdad que bebimos mucho, pero no pasó nada”, afirma Demir. Pero su primo da por hecho que sí pasó algo y Demir se enfada con él.

¿Cuál es el plan para que Züleyha no descubra lo que ha pasado?