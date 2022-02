El abrazo más sincero entre Hünkar y Züleyha: “Por fin estás libre”

Demir ha cambiado su declaración tras una conversación con su madre. Los rumores que han circulado por Çukurova y la insistencia de Hünkar han conseguido que Demir, a pesar de tener el corazón roto, reconozca que Züleyha le disparó por su culpa.

El fiscal decide poner a Züleyha en libertad hasta que se celebre el juicio. Hünkar la espera y ambas se funden en un cálido abrazo lleno de lágrimas: “Todo ha terminado, por fin estás libre”, señala. Yilmaz, en la distancia, observa a Züleyha salir de prisión.

En el coche, camino a la mansión, Züleyha solo quiere ver a sus hijos. Hünkar no se atreve a decirle que no están en la mansión y la pide no tener más trato ni con Behice ni con Müjgan, es entonces cuando Züleyha se sincera con ella.

“Behice ha resultado ser una mujer peligrosa. Cuando estaba en el hospital intentó matarme”, confiesa Züleyha. Hünkar dice de ir a la policía, pero la joven confiesa que todo el mundo cree que ha sido una alucinación.

Tras las palabras de Züleyha, Hünkar decide seguir investigando a Behice ¿Qué descubrirá de la tía de Müjgan?