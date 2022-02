¿A favor o en contra?: Demir declara por sorpresa en el juicio de Züleyha

Comienza el juicio de Züleyha. Todos están presentes, apoyando a la joven que entra en la sala sin muchas esperanzas. El juez llama a declarar a Demir, nadie esperaba que acudiera, pero el joven aparece en el ultimo momento.

La expectación es máxima. Demir y Züleyha se ven las caras por primera vez tras lo sucedido. Demir empieza su relato: “La amo más que ha nada en el mundo. Me sentí muy ilusionado cuando me casé con ella, no hay nada que por mi esposa no hubiera hecho”, señala.

“El amor era lo más importante. Más importante que todas mis propiedades, mi reputación… que todo. Le aseguro que no hay nadie que la amé más que yo en este mundo, pero la mujer a la que le di mi vida entera no es digna de mi amor”, señala. Todos escuchan atentos la versión de Demir… en sus manos está en futuro de Züleyha.

“Pero me traicionó. Me enteré de que se veía con Yilmaz y dañó mi reputación. Züleyha Yaman intentó matarme. Ha cometido un crimen así que no merece estar libre ni ver a sus hijos”, sentencia Demir.

La declaración de Demir hundirá a Züleyha. Yilmaz y Hünkar no pueden soportarlo más y gritan en mitad de la saca que todo eso es mentira.

Demir, con una frialdad absoluta y con el corazón en mil pedazos, pide la máxima pena para su esposa.

La situación en el juzgado se descontrola y Demir y Yilmaz sacan sus armas… ¿Terminarán los tres en prisión?

